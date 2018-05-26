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Дальнее зарубежье 26.05.2018 20:16

Белый дом направляет команду в Сингапур для подготовки на случай проведения встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Белый дом направит группу своих сотрудников в Сингапур, чтобы провести подготовительные мероприятия на случай проведения там встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в субботу представитель американской администрации Сара Сандерс.

"Передовая команда Белого дома направится, как и планировалось, в Сингапур, чтобы провести подготовку на случай проведения саммита", - приводит ее слова издание "Хилл".

Изначально планировалось, что встреча пройдет 12 июня в Сингапуре. Однако на этой неделе Д.Трамп сначала заявил, что отказывается от участия в ней, а затем - что переговоры все же могут состояться.

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Тэги: США, КНДР, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]