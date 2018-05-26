Президент Алиев вручил дипломы выпускникам Университета ADA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с членами семьи в субботу принял участие в дне выпускника Университета ADA, сообщает сайт главы государства.

Глава государства выступил на мероприятии, а также принял участие в церемонии выдачи студентам дипломов об окончании учебы.

В текущем учебном году выпускниками университета стали 530 студентов по 11 специальностям.