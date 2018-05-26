Турция поддерживает территориальную целостность Грузии, ее стремление в НАТО - министр обороны Джаникли

Турция твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, стремление страны к евроатлантической интеграции, заявил глава турецкого военного ведомства Нуреттин Джаникли в Тбилиси в субботу.

"Мы верим, что проблемы Абхазии и Южной Осетии будут решены с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета Грузии", - министр обороны Турции в субботу на "круглом столе" в парламенте Грузии по случаю Дня независимости страны.

Н.Джаникли также отметил, что Турция продолжает поддерживать стремление Грузии вступить в НАТО.

Ранее в субботу, выступая перед участниками "круглого стола", премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что Грузия станет членом НАТО в течение ближайших трех лет.