Турция поддерживает территориальную целостность Грузии, ее стремление в НАТО - министр обороны Джаникли

Турция твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, стремление страны к евроатлантической интеграции, заявил глава турецкого военного ведомства Нуреттин Джаникли в Тбилиси в субботу.
"Мы верим, что проблемы Абхазии и Южной Осетии будут решены с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета Грузии", - министр обороны Турции в субботу на "круглом столе" в парламенте Грузии по случаю Дня независимости страны.
Н.Джаникли также отметил, что Турция продолжает поддерживать стремление Грузии вступить в НАТО.
Ранее в субботу, выступая перед участниками "круглого стола", премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что Грузия станет членом НАТО в течение ближайших трех лет.
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