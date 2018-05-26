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Регион 26.05.2018 21:01

Турция поддерживает территориальную целостность Грузии, ее стремление в НАТО - министр обороны Джаникли

Турция твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, стремление страны к евроатлантической интеграции, заявил глава турецкого военного ведомства Нуреттин Джаникли в Тбилиси в субботу.

"Мы верим, что проблемы Абхазии и Южной Осетии будут решены с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета Грузии", - министр обороны Турции в субботу на "круглом столе" в парламенте Грузии по случаю Дня независимости страны.

Н.Джаникли также отметил, что Турция продолжает поддерживать стремление Грузии вступить в НАТО.

Ранее в субботу, выступая перед участниками "круглого стола", премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что Грузия станет членом НАТО в течение ближайших трех лет.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]