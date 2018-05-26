ПАО "Газпром" и правительство Турецкой Республики в субботу подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.

Как говорится в сообщении управления информации "Газпрома", в развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. "Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", - отмечает "Газпром".

Кроме того, между ООО "Газпром экспорт" и Botas были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено, - заявляет "Газпром".

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").