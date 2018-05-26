ПАО "Газпром" и правительство Турецкой Республики в субботу подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.
Как говорится в сообщении управления информации "Газпрома", в развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. "Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", - отмечает "Газпром".
Кроме того, между ООО "Газпром экспорт" и Botas были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено, - заявляет "Газпром".
"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").
Карабах остается приоритетной внешнеполитической проблемой Азербайджана, позиция по которой неизменна - Алиев
Ташкент готов к реализации с Баку перспективных проектов в сферах транспорта и энергетики - Мирзиеев
Президент Алиев вручил дипломы выпускникам Университета ADA
Песков рассказал, что редко видит супругу, но разрешает ей выдергивать волоски из усов
В Киеве болельщики "Реала" и "Ливерпуля" в ожидании матча слушают музыку, посещают рестораны и пабы
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Точку в решении проблемы мирного договора между РФ и Японией желательно поставить при нынешнем поколении - Абэ
Вопрос о встрече Путина и Трампа до саммита G20 не обсуждается - Ушаков
Путин призвал не допустить нового витка конфронтации на Корейском полуострове
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar дарит интернет бонусы в честь Дня Республики
В РИКЦ в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики
Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»