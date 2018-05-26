Путин призвал не допустить нового витка конфронтации на Корейском полуострове

Все участники урегулирования на Корейском полуострове должны удерживать ситуацию в политико-дипломатическом поле и не допускать эскалации обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаем, что все участники процесса должны проявлять сдержанность, не допускать нового витка конфронтации и в целом удерживать ситуацию в политико-дипломатическом поле", - заявил президент РФ по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его словам, в ходе переговоров была подтверждена "заинтересованность в сохранении в этом регионе атмосферы мира".