Порошенко и президент SOCAR обсудили возможность производства высококачественного авиатоплива в Украине

Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на встрече в Киеве обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине.
Как сообщила в субботу пресс-служба главы Украинского государства, президент SOCAR поблагодарил за возможность участвовать в работе Национального инвестиционного совета и отметил, что компания "чувствует себя комфортно в Украине и стремительно развивается".
Стороны обсудили "турецкие проекты" компании, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украинского государства.
"В следующем году, по окончании стратегических проектов в Турции, сотрудничество с Украиной станет одним из приоритетных", - сказал президент SOCAR.
По его словам, за 10 лет работы в Украине "только сейчас созданы хорошие условия для бизнеса".
П.Порошенко указал на стратегический характер сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.
"Я считаю, что мы в полной мере должны воспользоваться возможностями развития и углубления сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - сказал он, подчеркнув важность использования этого потенциала для диверсификации энергоснабжения в Украину.
Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине в связи с резким увеличением авиационного пассажиропотока в украинских аэропортах, в частности в Борисполе, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других украинских городах, отмечает пресс-служба.
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (State Oil Company of Azerbaijan Republic - SOCAR) - один из крупнейших операторов мирового топливно-энергетического рынка. Ключевые направления деятельности компании: освоение новых месторождений, добыча нефти и газа, переработка нефтепродуктов, трейдинг, научно-исследовательская деятельность.
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