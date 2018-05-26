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ТЭК 26.05.2018 21:10

Порошенко и президент SOCAR обсудили возможность производства высококачественного авиатоплива в Украине

Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на встрече в Киеве обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине.

Как сообщила в субботу пресс-служба главы Украинского государства, президент SOCAR поблагодарил за возможность участвовать в работе Национального инвестиционного совета и отметил, что компания "чувствует себя комфортно в Украине и стремительно развивается".

Стороны обсудили "турецкие проекты" компании, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украинского государства.

"В следующем году, по окончании стратегических проектов в Турции, сотрудничество с Украиной станет одним из приоритетных", - сказал президент SOCAR.

По его словам, за 10 лет работы в Украине "только сейчас созданы хорошие условия для бизнеса".

П.Порошенко указал на стратегический характер сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

"Я считаю, что мы в полной мере должны воспользоваться возможностями развития и углубления сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - сказал он, подчеркнув важность использования этого потенциала для диверсификации энергоснабжения в Украину.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине в связи с резким увеличением авиационного пассажиропотока в украинских аэропортах, в частности в Борисполе, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других украинских городах, отмечает пресс-служба.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (State Oil Company of Azerbaijan Republic - SOCAR) - один из крупнейших операторов мирового топливно-энергетического рынка. Ключевые направления деятельности компании: освоение новых месторождений, добыча нефти и газа, переработка нефтепродуктов, трейдинг, научно-исследовательская деятельность.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, SOCAR, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]