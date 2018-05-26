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Дальнее зарубежье 26.05.2018 21:19

Вопрос о встрече Путина и Трампа до саммита G20 не обсуждается - Ушаков

Возможность проведения российско-американской встречи на высшем уровне до саммита G20 в ноябре этого года не обсуждается, заявил в субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока не обсуждается", - сказал он журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]