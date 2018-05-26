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Дальнее зарубежье 26.05.2018 21:56

Точку в решении проблемы мирного договора между РФ и Японией желательно поставить при нынешнем поколении - Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что точка в урегулировании проблемы мирного договора между Россией и Японией должна быть поставлена сегодняшним поколением.

"Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако мы хотим поставить точку в этой проблеме в нашем поколении. Это и есть главнейшая задача нашего плана", - сказал С.Абэ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что уже встречался с В.Путиным 21 раз и лидеры двух стран смогли "установить полностью доверительные отношения".

"И сегодня нам удалось обменяться самыми откровенными мнениями", - сказал С.Абэ.

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Тэги: АБЭ, ДОГОВОР, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]