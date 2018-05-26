Карабах остается приоритетной внешнеполитической проблемой Азербайджана, позиция по которой неизменна - Алиев

Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является основным приоритетом внешней политики Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Основной вопрос нашей внешней политики – урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы не отходим ни на шаг от нашей принципиальной позиции по конфликту и не изменим ее в будущем. Нагорный Карабах – историческая территория Азербайджана. Международное право также признает Нагорный Карабах частью территории Азербайджана», - заявил И.Алиев в субботу на Дне выпускника в Университете ADA.

По его словам, сегодня в мире не всегда действует международное право. «В последнее время оно вообще не действует, это реальность. Мы живем в реальном мире и поэтому нашу политику должны привести в соответствие с реальностью. Поэтому мы должны усиливать экономический, военный потенциал и другие сферы для приближения урегулирования конфликта», - отметил он.

И.Алиев считает, что сегодня в мире на передний план выходит фактор силы. «Мы каждый день видим это. Мы со своей стороны будем предпринимать и дальше шаги в этом направлении. Те средства, которые мы вкладываем в военное строительство, свидетельствуют о правильности нашей политики. Поэтому мы ее продолжим», - отметил он.

Президент добавил, что Армения является единственной страной, у которой у Азербайджана имеются проблемы. «Мы активно участвуем в форматах регионального сотрудничества являемся инициаторами различных трехсторонних и четырехсторонних форматов. Это сотрудничество выгодно всем странам региона и обеспечиваем мир и стабильность в регионе. За исключением оккупационной Армении, с другими странами у нас нет проблем», - отметил он.