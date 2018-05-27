Мун Чжэ Ин попросил Ким Чен Ына не отказываться от встречи с Трампом

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин на субботней встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном призвал его добиться встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап".
В сообщении отмечается, что, кроме того, в начале встречи Мун Чжэ Ин пожелал Ким Чен Ыну извлечь максимум пользы из переговоров с Д.Трампом.
Ранее на этой неделе президент США заявил, что решил отменить переговоры с Ким Чен Ыном, однако вскоре после этого отметил, что в итоге встреча все же может состояться, как и планировалось, 12 июня в Сингапуре.
Ожидается, что позже в воскресенье Мун Чжэ Ин объявит об итогах состоявшейся в субботу в демилитаризованной зоне встречи с северокорейским лидером.
В свою очередь, северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын на встрече поблагодарил президента Южной Кореи за помощь в организации саммита КНДР-США и заверил, что "твёрдо намерен" принять в ней участие.
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