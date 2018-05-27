Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9906 RUR   0.0276 GBR   2.2728 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.71 Brent   78.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 16° 24° 29 Май 14° 23° 30 Май 16° 25°

Дальнее зарубежье 27.05.2018 09:02

Мун Чжэ Ин попросил Ким Чен Ына не отказываться от встречи с Трампом

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин на субботней встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном призвал его добиться встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап".

В сообщении отмечается, что, кроме того, в начале встречи Мун Чжэ Ин пожелал Ким Чен Ыну извлечь максимум пользы из переговоров с Д.Трампом.

Ранее на этой неделе президент США заявил, что решил отменить переговоры с Ким Чен Ыном, однако вскоре после этого отметил, что в итоге встреча все же может состояться, как и планировалось, 12 июня в Сингапуре.

Ожидается, что позже в воскресенье Мун Чжэ Ин объявит об итогах состоявшейся в субботу в демилитаризованной зоне встречи с северокорейским лидером.

В свою очередь, северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын на встрече поблагодарил президента Южной Кореи за помощь в организации саммита КНДР-США и заверил, что "твёрдо намерен" принять в ней участие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, США, НАДЕЖДА


Похожие новости


Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в демилитаризованной зоне, заявляют в Сеуле Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына к проведению прямых переговоров после отмены сингапурского саммита Ядерный полигон КНДР планируют демонтировать 24 мая Южнокорейские журналисты вылетели в северокорейский Вонсан для освещения демонтажа ядерного полигона Саммит США и КНДР состоится, несмотря на возникшую напряженность, уверены в Сеуле Мун Чжэ Ин надеется на свободное перемещение граждан между Севером и Югом Корейского полуострова в будущем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]