Мун Чжэ Ин хотел бы провести саммит КНДР-США-Южная Корея, чтобы официально завершить Корейскую войну

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в воскресенье, что надеется на проведение в будущем трехстороннего саммита с участием его страны, КНДР и США, чтобы официально завершить Корейскую войну, сообщает агентство "Ренхап".
Он пояснил, что это было бы возможным в случае успеха двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые могут пройти 12 июня в Сингапуре.
В субботу Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Корейская война (1950-1953 годы) формально не завершена до сих пор: стороны лишь подписали перемирие. Север и Юг Корейского полуострова разделяет демилитаризованная зона. На территории Южной Кореи размещён американский воинский контингент.
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