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Дальнее зарубежье 27.05.2018 09:45

Трамп доволен ходом переговоров по саммиту США-КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что доволен тем, как продвигается диалог с КНДР по организации его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", президент отметил, что переговоры с Пхеньяном по организации этой встречи "проходят очень хорошо.

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Тэги: ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]