Президент Азербайджана провел переговоры с главой МИД Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провел в Баку встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает сайт главы государства.

Глава МИД Франции в воскресенье также проведет переговоры с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Жан-Ив Ле Дриан примет также участие в торжествах, приуроченных 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.