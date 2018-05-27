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Дальнее зарубежье 27.05.2018 11:59

Пхеньян опроверг предположения, что готов пойти на денуклеризацию в обмен на экономическую помощь США

Северная Корея раскритиковала сообщения американских СМИ о том, что Пхеньян рассчитывает на экономическую поддержку со стороны США в обмен на денуклеаризацию, сообщает телеканал "Уай-Ти-Эн" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

"Си-Би-Эс", "Фокс ньюс", "Си-Эн-Эн", оказались настолько наглыми, что распространили чушь о том, что если КНДР будет соответствовать требованиям США, она может получить крупномасштабную негосударственную экономическую помощь", - говорится в северокорейской газете Нодон синмун.

Издание отмечает, что "американские СМИ продолжают представлять общественности мнение, что КНДР, якобы садится за стол переговоров с США в надежде получить экономическую помощь".

"Что касается "экономической помощи", КНДР никогда ее не искала", - говорится в сообщении Нодон синмун.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на проведение в будущем трехстороннего саммита с участием его страны, КНДР и США, чтобы официально завершить Корейскую войну.

В субботу Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Тэги: КНДР, США, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]