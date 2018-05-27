Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье на встрече с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Баку рассчитывает на скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе норм международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана.
"И.Алиев на встрече довел до сведения главы МИД Франции позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Глава государства отметил, что позиция Азербайджана заключается в скорейшем урегулировании конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности страны", - отмечается в информации на сайте президента.
И.Алиев и Жан-Ив Ле Дриан на встрече также обсудили весь спектр азербайджано-французских отношений.
В частности, было отмечено успешное сотрудничество сторон при реализации проектов в сферах транспорта, космической промышленности, инфраструктурных проектов, АПК.
Кроме этого, стороны успешно сотрудничают в гуманитарной сфере и энергетике.
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