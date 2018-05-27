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Внешняя политика 27.05.2018 12:23

Президент Азербайджана в конце июля совершит визит в Париж – глава МИД Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит в конце июля визит в Париж, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Думаю, в рамках предстоящего визита президенты двух стран детально обсудят возможные сферы сотрудничества между Азербайджаном и Францией", - сказал Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье в Баку.

По его словам, "Баку и Париж ведут интенсивный диалог".

"Есть много сфер и направлений сотрудничества, которые могут обсудить Баку и Париж", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]