Президент Азербайджана в конце июля совершит визит в Париж – глава МИД Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит в конце июля визит в Париж, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Думаю, в рамках предстоящего визита президенты двух стран детально обсудят возможные сферы сотрудничества между Азербайджаном и Францией", - сказал Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье в Баку.

По его словам, "Баку и Париж ведут интенсивный диалог".

"Есть много сфер и направлений сотрудничества, которые могут обсудить Баку и Париж", - добавил он.

Ф.Исазаде