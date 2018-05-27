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Дальнее зарубежье 27.05.2018 12:39

Двое палестинцев погибли после выстрела израильского танка в секторе Газа

Двое палестинцев убиты в результате огня израильского танка в южной части сектора Газа, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.

По его данным, погибшими оказались мужчины 28 и 25 лет. Инцидент произошел к востоку от города Рафах.

Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения. Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ПАЛЕСТИНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]