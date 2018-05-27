Thales, Бакметрополитен, Schneider Electric и UFAZ подписали меморандум о сотрудничестве

Французская "Thales", ЗАО "Бакинский метрополитен", компания "Schneider Electric" и Азербайджано-Французский университет (UFAZ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум подписан в воскресенье в Баку в присутствии министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Целью меморандума является оказание поддержки студентам, проведение исследований, реализация стартапов и инновативных проектов.