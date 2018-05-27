Два российских военных советника погибли в Сирии, пятеро ранены при атаке боевиков, сообщает Минобороны РФ

Двое российских военных советников погибли в Сирии, еще пятеро получили ранения после атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", - сказали в российском военном ведомстве.