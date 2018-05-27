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Дальнее зарубежье 27.05.2018 12:45

Два российских военных советника погибли в Сирии, пятеро ранены при атаке боевиков, сообщает Минобороны РФ

Двое российских военных советников погибли в Сирии, еще пятеро получили ранения после атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", - сказали в российском военном ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]