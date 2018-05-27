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СНГ 27.05.2018 13:38

Командующие погранвойсками обсудят ситуацию на внешних границах СНГ и угрозы, исходящие из Афганистана

Обстановку на внешних границах стран СНГ проанализируют командующие пограничными войсками стран Содружества на заседании в Москве в понедельник.

"28 мая в Москве пройдет очередное 79-е заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ). Участники мероприятия намерены рассмотреть десять вопросов.", - сообщается на официальном сайте исполкома Содружества.

В частности, члены Совета обсудят обстановку на внешних границах государств - участников СНГ и тенденции ее развития, сотрудничество Координационной службы СКПВ с региональными структурами международных организаций по выявлению угроз пограничной безопасности странам Содружества , исходящих с территории Афганистана, практику взаимодействия пограничных ведомств и министерств внутренних дел (полиций) в сфере обмена информацией при осуществлении межгосударственного розыска лиц в интересах охраны внешних границ, сообщили в исполкоме.

Кроме того, главы пограничных ведомств обсудят ход подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций в 2018 году и их планирование на 2019 год, подготовку совместной управленческой деловой игры руководителей национальных формирований пограничных и иных ведомств по уточнению планов взаимодействия.

Совет командующих пограничными войсками был создан в 1992 году. Он вырабатывает и рассматривает концептуальные подходы к обеспечению охраны внешних границ и экономических зон с учетом интересов всех государств - участников Содружества, координирует деятельность пограничных войск, готовит предложения и проекты документов, рассматривает проекты договоров (соглашений) по пограничным вопросам для принятия решений Советом глав государств или Советом глав правительств СНГ, рассматривает и вырабатывает предложения по вопросам оперативной и мобилизационной подготовки, переподготовки офицерских кадров, военно-научных исследований, технического и тылового обеспечения пограничных войск стран СНГ.

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Тэги: СНГ, ПОГРАНСЛУЖБА, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]