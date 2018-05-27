Эмин Агаларов стал народным артистом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе деятелей искусства.
Список лиц, которым присвоены почетные звания, опубликован на сайте президента.
Среди них Эмин Агаларов, сын российского бизнесмена Араза Агаларова, которому присвоено звание Народного артиста Азербайджана.
Кроме этого, звание Народного артиста Азербайджана присвоено Эльчину Азизову – оперному певцу, солисту Большого театра.
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