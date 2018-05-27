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Культура 27.05.2018 13:21

Эмин Агаларов стал народным артистом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе деятелей искусства.

Список лиц, которым присвоены почетные звания, опубликован на сайте президента.

Среди них Эмин Агаларов, сын российского бизнесмена Араза Агаларова, которому присвоено звание Народного артиста Азербайджана.

Кроме этого, звание Народного артиста Азербайджана присвоено Эльчину Азизову – оперному певцу, солисту Большого театра.

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Тэги: АЛИЕВ, АГАЛАРОВ, ЗВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]