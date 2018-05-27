Макрон в конце 2018 года посетит Азербайджан – глава МИД Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце 2018 года посетит Азербайджан, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Э.Макрон в конце текущего года посетит Азербайджан", заявил Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Баку в воскресенье.

По его словам, президенты Франции и Азербайджана также проведут переговоры в конце июля, в ходе визита Ильхама Алиева в Париж. "Визит И.Алиева в июле и Э.Макрона в конце текущего года свидетельствуют о высоком уровне сотрудничества между двумя странами", - отметил он.

Ф.Исазаде