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Внешняя политика 27.05.2018 13:42

Макрон в конце 2018 года посетит Азербайджан – глава МИД Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце 2018 года посетит Азербайджан, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Э.Макрон в конце текущего года посетит Азербайджан", заявил Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Баку в воскресенье.

По его словам, президенты Франции и Азербайджана также проведут переговоры в конце июля, в ходе визита Ильхама Алиева в Париж. "Визит И.Алиева в июле и Э.Макрона в конце текущего года свидетельствуют о высоком уровне сотрудничества между двумя странами", - отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАКРОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]