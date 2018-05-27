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Карабахский конфликт 27.05.2018 14:24

Глава МИД Азербайджана отмечает важность пресечения визитов представителей незаконного режима в Нагорном Карабахе в страны ЕС

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на переговорах в воскресенье в Баку с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом заявил о необходимости пресекать визиты представителей самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе в страны Европейского союза.

"Э.Мамедъяров на встрече с французским коллегой заявил, что для прогресса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана добавил, что азербайджанское население, изгнанное из Нагорного Карабаха и 7 других районов, должно вернуться в свои родные дома.

Э.Мамедъяров еще раз заявил о неприемлемости силового изменения международно признанных границ стран.

"Кроме этого, Э.Мамедъяров на встрече отметил важность пресекать возможность визита в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. По его мнению, это является неотъемлемой частью переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]