Глава МИД Азербайджана отмечает важность пресечения визитов представителей незаконного режима в Нагорном Карабахе в страны ЕС

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на переговорах в воскресенье в Баку с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом заявил о необходимости пресекать визиты представителей самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе в страны Европейского союза.

"Э.Мамедъяров на встрече с французским коллегой заявил, что для прогресса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана добавил, что азербайджанское население, изгнанное из Нагорного Карабаха и 7 других районов, должно вернуться в свои родные дома.

Э.Мамедъяров еще раз заявил о неприемлемости силового изменения международно признанных границ стран.

"Кроме этого, Э.Мамедъяров на встрече отметил важность пресекать возможность визита в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. По его мнению, это является неотъемлемой частью переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта", - подчеркивается в сообщении.