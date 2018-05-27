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Дальнее зарубежье 27.05.2018 15:35

Зампред КНР Ван Цишань прибыл с визитом в Белоруссию

Заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань впервые с визитом прибыл в Белоруссию, в воскресенье в аэропорту Минска китайского гостя встретил глава белорусского правительства Андрей Кобяков.

"Мы рады приветствовать доброго, проверенного друга белорусского народа. Ваш визит в Беларусь очень ценим и воспринимаем, как дополнительный добрый знак настроенности китайского руководства на развитие отношений с Беларусью", - сказал А.Кобяков на переговорах с Ван Цишанем, состоявшихся в аэропорту. Премьер-министра цитирует госагентство "БелТа".

"Мы стремимся к тому, чтобы белорусско-китайские отношения не только активно развивались, но и показывали пример для других стран, какими они могут быть: построенными на добрососедской, взаимоуважительной и равноправной основе", - подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что "белорусское общество с пониманием воспринимает идею председателя КНР Си Цзиньпиня о построении сообщества единой судьбы". "В основе этой концепции социальная справедливость и равные возможности развития для стран", - добавил А.Кобяков.

Тем временем, Ван Цишань поблагодарил белорусского премьера за теплый прием и сказал, что "председатель КНР Си Цзиньпин придает огромное значение отношениям с Беларусью".

Официальный визит зампреда КНР продлится до 29 мая. Запланированы официальные переговоры А.Кобякова и Ван Цишаня в расширенном составе. Программой пребывания также предусмотрено посещение Ван Цишанем Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и Белорусского государственного университета.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КНР, ЗАМПРЕД, ВИЗИТ


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