В Баку назвали популизмом желание сына Пашиняна служить в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев считает популизмом решение сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройти военную службу на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее сын Н.Пашиняна – Ашот Пашинян заявил о намерении пройти военную службу на оккупированных азербайджанских территориях.

"Период эйфории в Армении постепенно проходит, и данное заявление сына армянского премьера мы расценивает как популизм. Если граждане Армении проходят военную службу на территории другого государства, это является грубым нарушением международного права", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

По его словам, такие шаги являются подтверждением стремления властей Армении продолжать оккупацию азербайджанских территорий.

"Граждане Армении, особенно молодежь, вместо того, чтобы получать образование и заниматься творчеством, лучшие годы своей жизни тратят на то, чтобы сидеть в окопах на оккупированных азербайджанских землях", - подчеркивает пресс-секретарь МИДа.

Х.Гаджиев добавил, что Азербайджан призывает власти Армении решить нагорно-карабахский конфликт и наладить добрососедские отношения.