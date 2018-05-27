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Карабахский конфликт 27.05.2018 16:05

В Баку назвали популизмом желание сына Пашиняна служить в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев считает популизмом решение сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройти военную службу на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее сын Н.Пашиняна – Ашот Пашинян заявил о намерении пройти военную службу на оккупированных азербайджанских территориях.

"Период эйфории в Армении постепенно проходит, и данное заявление сына армянского премьера мы расценивает как популизм. Если граждане Армении проходят военную службу на территории другого государства, это является грубым нарушением международного права", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

По его словам, такие шаги являются подтверждением стремления властей Армении продолжать оккупацию азербайджанских территорий.

"Граждане Армении, особенно молодежь, вместо того, чтобы получать образование и заниматься творчеством, лучшие годы своей жизни тратят на то, чтобы сидеть в окопах на оккупированных азербайджанских землях", - подчеркивает пресс-секретарь МИДа.

Х.Гаджиев добавил, что Азербайджан призывает власти Армении решить нагорно-карабахский конфликт и наладить добрососедские отношения.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ПАШИНЯН, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]