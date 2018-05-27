Киев отлично организовал проведение финала Лиги чемпионов - президент УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин поблагодарил Киев за высокий уровень организации проведения финала Лиги чемпионов 2018 года, сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что это - наибольшее спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, что, по крайней мере, половина болельщиков вернутся в Киев снова", - сказал он во время встречи с В.Кличко в воскресенье.
А.Чеферин отметил, что после проведения финала ЛЧ Киев сможет организовать любое событие подобного масштаба.
В.Кличко в свою очередь указал, что все прошло "очень хорошо". "Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - отметил мэр Киева.
Накануне мадридский "Реал" в третий раз подряд выиграл финал Лиги чемпионов, победив британский "Ливерпуль" со счетом 3:1.
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