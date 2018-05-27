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Спорт 27.05.2018 16:39

Киев отлично организовал проведение финала Лиги чемпионов - президент УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин поблагодарил Киев за высокий уровень организации проведения финала Лиги чемпионов 2018 года, сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что это - наибольшее спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, что, по крайней мере, половина болельщиков вернутся в Киев снова", - сказал он во время встречи с В.Кличко в воскресенье.

А.Чеферин отметил, что после проведения финала ЛЧ Киев сможет организовать любое событие подобного масштаба.

В.Кличко в свою очередь указал, что все прошло "очень хорошо". "Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - отметил мэр Киева.

Накануне мадридский "Реал" в третий раз подряд выиграл финал Лиги чемпионов, победив британский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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Тэги: ФУТБОЛ, КИЕВ, УЕФА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]