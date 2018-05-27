Москва активный участник карабахского урегулирования – посол Азербайджана в РФ

РФ, как сопредседатель Минской Группы ОБСЕ, предпринимает максимальные усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана, заявил азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль-оглы.
"Как вы знаете, неурегулированный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является существенным препятствием для регионального сотрудничества. Азербайджанская сторона полагает, что РФ в качестве одного из государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпримет максимальные усилия для скорейшего решения этого конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана", - сказал П.Бюльбюль-оглы в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".
По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Россией носит стратегический характер и отвечает коренным интересам наших народов.
"Личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, несомненно, служат интересам двух государств и создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества", - подчеркнул он.
Посол считает, что Азербайджан и РФ привержены диверсификации транспортных путей и средств доставки грузов, принимают эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры для расширения имеющихся возможностей, а также играют важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.
"Мы исходим из того понимания, что укрепление доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и народами будет также способствовать миру и стабильности в регионе", - добавил он.
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