Москва активный участник карабахского урегулирования – посол Азербайджана в РФ

РФ, как сопредседатель Минской Группы ОБСЕ, предпринимает максимальные усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана, заявил азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль-оглы.

"Как вы знаете, неурегулированный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является существенным препятствием для регионального сотрудничества. Азербайджанская сторона полагает, что РФ в качестве одного из государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпримет максимальные усилия для скорейшего решения этого конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана", - сказал П.Бюльбюль-оглы в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Россией носит стратегический характер и отвечает коренным интересам наших народов.

"Личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, несомненно, служат интересам двух государств и создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества", - подчеркнул он.

Посол считает, что Азербайджан и РФ привержены диверсификации транспортных путей и средств доставки грузов, принимают эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры для расширения имеющихся возможностей, а также играют важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

"Мы исходим из того понимания, что укрепление доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и народами будет также способствовать миру и стабильности в регионе", - добавил он.