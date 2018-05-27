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Бизнес и законодательство 27.05.2018 18:44

Баку и Париж могут провести очередное заседание МПК в преддверии визита президента Азербайджана во Францию

Очередное заседание азербайджано-французской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству может состояться в преддверии официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию, отмечается в сообщении Минфина.

Министр финансов Самир Шарифов, являющийся сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны, провел встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

"Жан-Ив Ле Дрианом на встрече отметил наличие потенциала для расширения сотрудничества в сферах АПК, транспорта, высоких технологий и др. направлениях. Кроме этого, была отмечена важность проведения очередного заседания межправительственной комиссии в преддверии визита президента И.Алиева во Францию", - отмечается в сообщении.

Стороны также провели обсуждения по вопросам сотрудничества в сфере финансов, энергетики, транспорта, космоса и информационных технологий, образования, развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

Как сообщалось ранее, визит И.Алиева в Париж планируется в конце июля 2018 года.

Предыдущее, 8-ое заседание межправительственной комиссии прошло в декабре 2016 года.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]