Баку и Париж могут провести очередное заседание МПК в преддверии визита президента Азербайджана во Францию

Очередное заседание азербайджано-французской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству может состояться в преддверии официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию, отмечается в сообщении Минфина.

Министр финансов Самир Шарифов, являющийся сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны, провел встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

"Жан-Ив Ле Дрианом на встрече отметил наличие потенциала для расширения сотрудничества в сферах АПК, транспорта, высоких технологий и др. направлениях. Кроме этого, была отмечена важность проведения очередного заседания межправительственной комиссии в преддверии визита президента И.Алиева во Францию", - отмечается в сообщении.

Стороны также провели обсуждения по вопросам сотрудничества в сфере финансов, энергетики, транспорта, космоса и информационных технологий, образования, развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

Как сообщалось ранее, визит И.Алиева в Париж планируется в конце июля 2018 года.

Предыдущее, 8-ое заседание межправительственной комиссии прошло в декабре 2016 года.