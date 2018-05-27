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Дальнее зарубежье 27.05.2018 20:27

Трамп раскритиковал расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

"Почему 13 рассерженных демократов не расследовали предвыборную кампанию нечестной Хиллари Клинтон, многие преступления, сговор с Россией? Почему ФБР не взяли сервер Национального комитета Демократической партии? Сфабрикованное расследование!" - написал Д.Трамп в своем микроблоге в "Твиттере" в воскресенье.

Ранее демократы добились распоряжения суда, обязывающего администрацию президента США помочь им в ходе судебного разбирательства о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, так, госсекретарь обязан передать представителям России жалобу по данному процессу.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

Американские спецслужбы заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета Россию.

Свое расследование проводит спецпрокурор США Роберт Мюллер.

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Тэги: ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]