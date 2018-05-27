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Дальнее зарубежье 27.05.2018 21:51

Команда специалистов из американской администрации прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Группа высокопоставленных американских чиновников прилетела в воскресенье в Северную Корею, чтобы провести переговоры по подготовке саммита лидеров США и КНДР, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники.

По ее информации, делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, в настоящее время работающий на Филиппинах, который был специально вызван для выполнения этой задачи.

Отмечается, что Сун Ким проведет встречу с замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году.

В американскую делегацию также вошли член совета национальной безопасности и специалист по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Ранее Р.Шрайвер сопровождал госсекретаря США Майка Помпео в ходе его визита в Пхеньян.

В субботу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заверил его в том, что он готов к дальнейшей работе над денуклеаризацией и к переговорам с президентом США. Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну слова Дональда Трампа о том, что США готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

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Тэги: США, СПЕЦИАЛИСТЫ, КНДР, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]