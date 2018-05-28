Президент Алиев посетил монумент, возведенный в честь АДР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в понедельник по случаю Дня Республики – 28 мая монумент, возведенный в столице на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики, сообщает сайт главы государства.

Вокруг монумента был выстроен почетный караул.

Глава государства возложил к монументу венок.

Б.Рустамбеков