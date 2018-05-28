Руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате, был проинформирован о грубых нарушения пожарной безопасности в "Зимней вишне", заявил в суде старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдуллин.

"Установлено, что "Зимняя вишня" не была включена в планы проверки на 2018 год. А.Мамонтов получил сведения о грубых нарушениях в "Зимней вишне", но, действуя вопреки законодательству, не организовал внеплановые проверки. Нарушения не были выявлены, работа ТРЦ не была приостановлена, что привело к гибели людей", - сказал Р.Габдуллин.

Кроме того, по словам следователя, А.Мамонтов в 2015-2016 годы принял на работу трех человек, которые получали зарплату в течение почти трех лет, при этом они фактически не работали, но получили около 1,8 млн рублей.

Р.Габдуллин отметил, что А.Мамонтов в ходе допроса пояснил, что проверки "Зимней вишни" не проводились, так как ТРЦ являлся объектом малого бизнеса.

Суд в Кемерово рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для главы МЧС по Кемеровской области А.Мамонтова.

Как сообщалось, главе МЧС инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, А.Мамонтов не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

Кроме того, выявлена причастность А.Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

В середине апреля в рамках уголовного дела были проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

Всего по делу о пожаре арестованы восемь обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).