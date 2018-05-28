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СНГ 28.05.2018 10:40

Чиновники обсуждают повышение НДС до 20% для финансирования указа Путина - газета

Часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа Владимира Путина может быть покрыта за счет повышения НДС с 18% до 20%, пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. Этот вариант, который может принести бюджету 2 трлн руб. за шесть лет, сейчас является одним из наиболее вероятных, хотя и не окончательным, говорят собеседники издания.

Одновременно может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%.

Повышение пенсионного возраста (его параметры пока не утверждены) должно дать бюджету еще 2 трлн руб., утверждают источники "Ведомостей". Еще 1 трлн руб. из 8 трлн руб., которые необходимо найти для реализации майского указа, даст налоговый маневр в ТЭКе, 3 трлн руб. - это инфраструктурный фонд, который, как объявил на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов, будет создан в составе бюджета за счет внутренних заимствований.

Изменение НДС до недавнего времени обсуждалось в контексте налогового маневра "22/22" (снижение страхового взноса до 22% и повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22%). Общаясь с журналистами в кулуарах ПМЭФ, А.Силуанов не дал прямого ответа на вопрос о судьбе этого предложения, ограничившись шуткой: "Мы долго дискутировали, какой формат лучше - 90/60/90 или 22/22, решили, что 90/60/90 лучше". По словам первого вице-премьера - министра финансов, окончательные решения по развитию налоговой системы будут приняты в ближайшее время.

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Тэги: РОССИЯ, НДС, ИЗМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]