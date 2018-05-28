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Дальнее зарубежье 28.05.2018 11:00

Рост прибыли крупнейших промпредприятий КНР усилился в апреле до 21,9%

Темпы роста прибыли крупных промышленных предприятий Китая в апреле 2018 года усилились до максимума с октября - 21,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, при этом суммарная прибыль таких предприятий составила 576 млрд юаней ($90,1 млрд).

В марте подъем прибыли был самым слабым за 21 месяц - 3,1% в годовом выражении.

Прибыль ведущих промпредприятий КНР в январе-апреле также ускорила подъем, который составил 15% в годовом выражении по сравнению с 11,6% в I квартале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В общей сложности в первые четыре месяца текущего года она равнялась 2,13 трлн юаней.

Вместе с тем рост прибыли в январе-апреле был слабее, чем 24,4%, зафиксированные за тот же период 2017 года.

По словам сотрудника ГСУ Хэ Пина, быстрый рост прибыли промышленных предприятий связан с увеличением производства и продаж, а также повышением цен на промышленную продукцию, сообщает агентство "Синьхуа".

Среди 41 отрасли в 29 был зафиксирован рост прибыли в январе-апреле. Восстановление было наиболее заметным в сталелитейной промышленности, химической отрасли и автомобилестроении. Вместе с тем в сфере производства компьютеров и средств связи прибыль компаний за четыре месяца упала на 5,3%.

В конце апреля коэффициент задолженности промышленных предприятий Китая составил 56,5%, что на 0,7 процентного пункта ниже, чем годом ранее.

В 2017 году прибыль промпредприятий Китая подскочила на 21%, до 7,52 трлн юаней, рост был самым быстрым с 2011 года.

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Тэги: КИТАЙ, ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]