Власти штата Флорида провели эвакуацию людей в связи с приближением субтропического шторма "Альберто" к северному побережью Мексиканского залива, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что стихия обрушится на побережье штата в понедельник.

В Национальном центре США по слежению за ураганами сообщили, что "Альберто" находится в 185 км юго-востоку от города Панама-сити. Скорость "Альберто" достигла 100 км/ч.

"Альберто" стал первым штормом в нынешнем сезоне ураганов в Атлантике, получившим официальное название. Как правило, сезон ураганов начинается с началом лета и длится до 10 ноября, максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

По прогнозу американских метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".