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Дальнее зарубежье 28.05.2018 11:42

Власти Флориды провели эвакуацию в связи с приближением шторма "Альберто"

Власти штата Флорида провели эвакуацию людей в связи с приближением субтропического шторма "Альберто" к северному побережью Мексиканского залива, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что стихия обрушится на побережье штата в понедельник.

В Национальном центре США по слежению за ураганами сообщили, что "Альберто" находится в 185 км юго-востоку от города Панама-сити. Скорость "Альберто" достигла 100 км/ч.

"Альберто" стал первым штормом в нынешнем сезоне ураганов в Атлантике, получившим официальное название. Как правило, сезон ураганов начинается с началом лета и длится до 10 ноября, максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

По прогнозу американских метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".

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Тэги: США, ФЛОРИДА, ШТОРМ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]