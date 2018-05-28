Делегация КНДР направляется в Сингапур для обсуждения подготовки переговоров Трампа и Ким Чен Ына - СМИ

Делегация из КНДР в понедельник прибыла в Пекин, чтобы отправиться в Сингапур, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно их информации, возглавляемая высокопоставленным северокорейским официальным лицом делегация направляется в Сингапур, вероятно, для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
По словам информированных источников, члены делегации из КНДР обсудят с американскими представителями вопросы, которые связаны с логистикой и безопасностью саммита.
Ранее сообщалось, что в субботу в пекинском аэропорту были также замечены несколько чиновников КНДР, возвращавшихся на родину. Однако точной информации о целях поездки не приводилось. По одной версии, представители Северной Кореи могли готовить еще один визит Ким Чен Ына в Китай. По другой версии, делегация намеревалась из Пекина отправиться в Сингапур для подготовки к саммиту Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, но в итоге вернулась на родину.
Кроме того, накануне стало известно, что в Северную Корею прилетела группа высокопоставленных американских чиновников, чтобы также провести переговоры по подготовке саммита двух лидеров.
На минувших выходных президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вновь провёл переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. По итогам встречи глава южнокорейского государства заявил, что оба лидеры "согласились, что саммит КНДР-США нужно успешно провести 12 июня".
Саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе Д.Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.
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