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Дальнее зарубежье 28.05.2018 12:03

Делегация КНДР направляется в Сингапур для обсуждения подготовки переговоров Трампа и Ким Чен Ына - СМИ

Делегация из КНДР в понедельник прибыла в Пекин, чтобы отправиться в Сингапур, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно их информации, возглавляемая высокопоставленным северокорейским официальным лицом делегация направляется в Сингапур, вероятно, для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам информированных источников, члены делегации из КНДР обсудят с американскими представителями вопросы, которые связаны с логистикой и безопасностью саммита.

Ранее сообщалось, что в субботу в пекинском аэропорту были также замечены несколько чиновников КНДР, возвращавшихся на родину. Однако точной информации о целях поездки не приводилось. По одной версии, представители Северной Кореи могли готовить еще один визит Ким Чен Ына в Китай. По другой версии, делегация намеревалась из Пекина отправиться в Сингапур для подготовки к саммиту Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, но в итоге вернулась на родину.

Кроме того, накануне стало известно, что в Северную Корею прилетела группа высокопоставленных американских чиновников, чтобы также провести переговоры по подготовке саммита двух лидеров.

На минувших выходных президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вновь провёл переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. По итогам встречи глава южнокорейского государства заявил, что оба лидеры "согласились, что саммит КНДР-США нужно успешно провести 12 июня".

Саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе Д.Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.

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Тэги: КНДР, ДЕЛЕГАЦИЯ, СИНГАПУР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]