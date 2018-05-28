Власти Канады хотят лишить гражданства родившегося в Торонто сына российских разведчиков

Власти Канады инициировали судебный процесс, направленный на то, чтобы аннулировать канадский паспорт сына российских разведчиков Алекса Вавилова, передает в понедельник агентство Ассошиэйтдер Пресс.

"Правительство Канады заявило, что (А.Вавилов - ИФ) не имеет права быть гражданином (Канады - ИФ), и подало апелляцию в Верховный суд, чтобы аннулировать паспорт, ранее выданный ему судом низшей инстанции", - говорится в сообщении.

В свою очередь А.Вавилов говорит, что ничего не знал о разведдеятельности своих родителей. В недавнем интервью канадскому телеканалу Си-Би-Си он заявил: "Я не представляю никакой угрозы. Я гражданин Канады и хочу жить здесь своей жизнью".

По информации АП, "те, кто поддерживает Вавилова, говорят, что сын не должен платить за грехи своих родителей, в то время как критики заявляют, что его претензия на гражданство основана на обмане, так как его родители, живя в Торонто, использовали украденные личные сведения и собирали разведданные для Москвы".

Агентство отмечает, что, в соответствии с канадским законодательством, дети, рожденные на территории страны, автоматически становятся ее гражданами. Однако исключением из этого правила являются дети иностранных дипломатов.

Согласно заявлению канадских властей, тот факт, что А.Вавилов родился на территории Канады, не означает, что молодой человек может претендовать на гражданство, так как его родители работали на иностранное государство и являлись его представителями.

В свою очередь юрист А.Вавилова заявляет, что в данном случае, физическое место рождения его клиента играет более важную роль, нежели род деятельности его родителей, так как они не были официальными российскими представителями.

Агентство отметило, что в случае, если А.Вавилов выиграет дело против канадских властей и сумеет сохранить статус гражданина, вероятно, его старший брат Тимоти так же сможет сохранить канадское гражданство.

По информации западных СМИ, родители А.Вавилова и его брата Тимоти, российские разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова прибыли в Канаду в 1980-х годах. Они входили в разведывательную сеть, действовавшую на территории Северной Америки.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Среди них были А.Безруков и Е.Вавилова, а также Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и др. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены.