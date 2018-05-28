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Дальнее зарубежье 28.05.2018 12:43

Саудовская Аравия прекращает размещать новые заказы у компаний ФРГ - Der Spiegel

Саудовская Аравия, недовольная политикой Германии на Ближнем Востоке, прекращает размещать новые заказы на товары и услуги германских компаний, пишет Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, внутреннее распоряжение отдал наследный принц Мухаммед бен Сальман ас-Сауд. В частности, Саудовская Аравия недовольна проиранской политикой Берлина.

Под молчаливыми санкциями оказались такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer, которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в Эр-Рияде. Запрет на заказы, похоже, распространяется и на автоконцерн Daimler, который должен был поставить около 600 автобусов Citaro для Эр-Рияда и Джидды, сообщает Deutsche Welle.

Siemens в прошлом году выиграл контракт стоимостью около $400 млн на поставку пяти газовых турбин в Саудовскую Аравию.

"Мы не можем подтвердить сообщение Der Spiegel, наши дела идут в нормальном режиме", - заявил представитель Daimler. Siemens, Bayer и Boehringer отказались от комментариев. Правительство Саудовской Аравии также официальное не комментирует ситуацию.

В то же время один из высокопоставленных немецких менеджеров, работающий в Эр-Рияде, частично подтвердил информацию о санкциях. "Болезненные последствия уже ощущаются в сфере здравоохранения. От заказов отказывается, в первую очередь, саудовский Минздрав", - сказал он Reuters.

В Саудовской Аравии работают около 800 немецких фирм. В 2017 году объем германского экспорта в королевство составил 6,6 млрд евро - вдвое больше, чем в Иран. Эта сумма, однако, составляет лишь 0,5% от общего объема немецкого экспорта в прошлом году.

В ноябре 2017 года Саудовская Аравия отозвала своего посла в ФРГ в знак протеста против высказываний тогдашнего министра иностранных дел Зигмара Габриэля, который косвенно обвинил Эр-Рияд в авантюризме на Ближнем Востоке, включая Ливан.

По данным агентства Bloomberg, еще в марте государственные агентства Саудовской Аравии получили распоряжение не возобновлять контракты с германскими фирмами, если речь не идет о незаменимых поставках. Тогда отмечалось, что под угрозой оказалась работа в королевстве Deutsche Bank, включая его потенциальное участие в IPO Saudi Aramco, которое, как ожидается, станет крупнейшим в истории.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЕ, БИЗНЕС


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