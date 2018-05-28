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Внешняя политика 28.05.2018 12:21

Министр иностранных дел Азербайджана отправился в США

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк где примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики в штаб-квартире ООН», - сказали в МИД.

В ходе визита глава МИД Азербайджана проведет ряд двусторонних встреч с руководством ООН и другими официальными лицами.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АДР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]