Министр иностранных дел Азербайджана отправился в США

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк где примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики в штаб-квартире ООН», - сказали в МИД.

В ходе визита глава МИД Азербайджана проведет ряд двусторонних встреч с руководством ООН и другими официальными лицами.

Б.Рустамбеков