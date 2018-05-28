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Дальнее зарубежье 28.05.2018 13:04

КНДР будет вести денуклеаризацию по собственному графику - ЦТАК

Власти КНДР намерены осуществлять меры по денуклеаризации по графику, разработанному Пхеньяном, говорится в заявлении, переданном по каналам северокорейского агентства ЦТАК.

"КНДР движется по пути, выбранной ею самой, в соответствии со своим расписанием - в независимости от того, что говорят другие, и куда бы ни дул ветер", - отмечается в сообщении.

ЦТАК обращает внимание на недавнее уничтожение ядерного полигона "Пунгери" и подчеркивает приверженность Северной Кореи задаче мирового сообщества положить конец ядерным испытаниям и "построить безъядерный мир без войн".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в минувшую субботу встретился в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент Южной Кореи передал северокорейскому лидеру слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

Ранее в мае Д.Трамп сначала объявил о решении встретиться с лидером КНДР 12 июня в Сингапуре, затем заявил, что отказался от переговоров, но вскоре сообщил, что саммит, посвящённый вопросу денуклеаризации КНДР, все же может состояться, причём без изменения даты и места.

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Тэги: КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]