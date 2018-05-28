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Дальнее зарубежье 28.05.2018 13:24

ЕС продлил санкции против сирийского руководства до 1 июня 2019 года

Власти ЕС приняли решение о продлении санкций в отношении правительства Сирии до 1 июня 2019 года, говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

"Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии", - отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых введены ограничения, и убрал из санкционного списка двух человек, которые скончались ранее.

В настоящее время этот список включает 259 человек и 67 организаций, на которые распространяется запрет на въезд на территорию ЕС и заморозка активов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, СИРИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]