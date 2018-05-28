Ядерное соглашение с Ираном необходимо сохранить, несмотря на выход из него США - глава МИД Бельгии

Сегодня стоит важная задача продвинуться в сплочении Европы по вопросу реализации ядерного соглашения с Ираном, заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.
"Я полагаю, сейчас важный момент для того, чтобы, несмотря на выход США, было сделано все, чтобы сохранить это ядерное соглашение. Это обязательство, взятое международным сообществом, и мы действительно хотим над этим работать", - сказал глава МИД Бельгии по прибытии в понедельник на заседание Совета ЕС по иностранным делам, которое проходит в Брюсселе.
Вопрос об иранской ядерной сделке является одним из главных пунктов повестки этой встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД. Остальные участники "шестерки" международных посредников выступают за сохранение сделки. Иранская сторона заявляла, что будет согласна остаться в СВПД, если остальные партнеры, без США, смогут продолжать соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил ранее, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее, и пообещал, что Вашингтон обеспечит, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.
В то же время, он отметил, что США готовы отменить санкции, восстановить торговлю в обмен на соблюдение требований Вашингтона со стороны Тегерана. Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.
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