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Дальнее зарубежье 28.05.2018 14:25

Совет ЕС призвал власти Венесуэлы провести новые выборы, предупредил о введении санкций

Евросоюз призывает к проведению новых президентских выборов в Венесуэле, которые должны пройти в соответствии с конституцией страны и международными нормами, Брюссель предупреждает о введении точечных санкций и подчеркивает необходимость демократического преодоления венесуэльского кризиса, говорится в заявлении Совета ЕС.

"ЕС призывает к проведению новых президентских выборов, в соответствии с признанными на международном уровне демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы", - говорится в документе.

Совет ЕС подчеркивает, что досрочные президентские выборы в Венесуэле ранее в мае, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, не были "ни свободными, ни честными".

"С учетом сложившихся условий ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами и с целью ввести дополнительные, точечные и имеющие обратимый характер ограничительными меры, которые не нанесут урона населению Венесуэлы, чье состояние ЕС желает облегчить", - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что в ЕС хотят, чтобы нынешний кризис в Венесуэле был преодолен демократическим путем.

Как сообщалось, переизбранный на досрочных выборах президент Венесуэлы Н.Мадуро набрал около 68% голосов, голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]