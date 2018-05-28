Совет ЕС призвал власти Венесуэлы провести новые выборы, предупредил о введении санкций

Евросоюз призывает к проведению новых президентских выборов в Венесуэле, которые должны пройти в соответствии с конституцией страны и международными нормами, Брюссель предупреждает о введении точечных санкций и подчеркивает необходимость демократического преодоления венесуэльского кризиса, говорится в заявлении Совета ЕС.
"ЕС призывает к проведению новых президентских выборов, в соответствии с признанными на международном уровне демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы", - говорится в документе.
Совет ЕС подчеркивает, что досрочные президентские выборы в Венесуэле ранее в мае, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, не были "ни свободными, ни честными".
"С учетом сложившихся условий ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами и с целью ввести дополнительные, точечные и имеющие обратимый характер ограничительными меры, которые не нанесут урона населению Венесуэлы, чье состояние ЕС желает облегчить", - говорится в заявлении.
В документе также подчеркивается, что в ЕС хотят, чтобы нынешний кризис в Венесуэле был преодолен демократическим путем.
Как сообщалось, переизбранный на досрочных выборах президент Венесуэлы Н.Мадуро набрал около 68% голосов, голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.
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