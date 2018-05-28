Глава Якутии уходит в отставку по собственному желанию

Глава Якутии Егор Борисов сообщил о своей отставке.

"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель", - написал Е.Борисов в своем Instagram.