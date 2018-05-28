Президент Азербайджана принял участие в официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики

В Центре Гейдара Алиева в понедельник был организован официальный прием по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, сообщает сайт главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.

Б.Рустамбеков