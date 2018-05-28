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Дальнее зарубежье 28.05.2018 15:12

Мозамбик рассчитывает, что Роснефть-Exxon в течение этого года подпишут соглашение по освоению шельфа страны

Глава МИД Мозамбика Жозе Пашеку рассчитывает, что консорциум ExxonMobil и НК "Роснефть" в течение этого года подпишет соглашение о разработке месторождений газа на шельфе страны. Такое заявление Ж.Пашеку сделал в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сейчас "Роснефть" и ExxonMobil участвуют в консорциуме по разработке месторождений газа на севере Мозамбика. И когда мы были в Санкт-Петербурге, мы имели возможность поговорить с (главой "Роснефти" (MOEX:ROSN) - ИФ) Игорем Сечиным. В составе делегации мы привезли специалистов в этой области. И сейчас работаем над тем, чтобы в течение этого года подписать соглашение и приступить к непосредственному осуществлению проекта разработки полезных ископаемых в Мозамбике с участием "Роснефти" и ExxonMobil", - сказал он.

Ранее С.Лавров сообщал, что "Роснефть" и ExxonMobil, работающие в Мозамбике, ведут работу с властями страны по юридическому оформлению документов консорциума.

В марте на встрече с С.Лавровым Ж.Пашеку сообщал, что власти Мозамбика подтверждают свою готовность работать с российской стороной в энергетическом секторе, "включая сектор минеральных ресурсов и углеводородных ресурсов и заверяем, что есть достаточно места для участия России и ее компаний в Мозамбике в этих проектах".

Как сообщалось, В 2015 году консорциум Exxon и "Роснефть" в рамках 5-го лицензионного раунда по результатам подачи совместной заявки был объявлен победителем по трем блокам (А5-В, Z5-C и Z5-D), расположенным на шельфе (доля российской НК - 20%). В настоящее время идет обсуждение условий контракта на геологоразведку и добычу.

Ранее ExxonMobil Corp. сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью", которые были созданы между компаниями в 2013 и 2014 годах на территории России. Причина выхода - в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

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Тэги: РОССИЯ, МОЗАМБИК, РОСНЕФТЬ, EXXONMOBIL

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]