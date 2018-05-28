Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своих исторических землях - Алиев

Азербайджанская армия на сегодня входит в число 50 самых сильных армий мира, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджанская армия на сегодня входит в число 50 самых сильных армий мира и мы это доказали на поле боя. Славная победа нашей армии на линии соприкосновения войск в апреле 2016 года еще раз демонстрирует, что сильная армия является гарантом независимости», - сказал И.Алиев в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Президент, подчеркнув важность принятых решений международными организациями относительно решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, отметил, что Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своих исторических землях.

«Сегодня Азербайджан проводит в прямом смысле независимую политику. Наша политика строится на национальных интересах»,- сказал И.Алиев.

Б.Рустамбеков