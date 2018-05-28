Экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза-Алиев

В последние годы обеспечивается экономическая независимость страны, экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В последние годы обеспечивается экономическая независимость страны, экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза. В стране созданы большие валютные резервы. Это подтверждают и международные рейтинги», - сказал И.Алиев в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.
Президент отметил, что согласно отчету Давоского экономического форума, экономика Азербайджана по конкурентоспособности находится на 35 месте в мире.
«Азербайджан является социальной страной и работа проделанная в этой сфере, реализованные инфраструктурные проекты еще раз доказывают, что природные ресурсы страны превратились в человеческий капитал»,- сказал И.Алиев.
Президент отметил, что только по инициативе Азербайджана были введены в эксплуатацию крупные нефтегазовые трубопроводы, которые соединили материки.
"Сделанные шаги в создании южного газового коридора, транспортного коридора Север-Юг, определили долгосрочную стратегию развития страны»,- сказал президент Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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