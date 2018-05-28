Президент принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану Баронессу Эмму Николсон, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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