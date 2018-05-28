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Дальнее зарубежье 28.05.2018 16:00

ЕС должен быть выведен из-под пошлин США на сталь и алюминий на долгосрочной основе - глава BDI

Европа не должна позволять Вашингтону себя шантажировать в условиях торговых войн с США, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф.

"Абсолютно правильным будет, если Евросоюз на долгосрочной основе и далее будет исключен из списка стран, на которые наложены ограничения на импорт стали и алюминия", - подчеркнул он.

По его словам, только при соблюдении этого условия Брюссель сможет перейти к ведению детальных торговых переговоров с Соединенными Штатами, сообщает Deutsche Welle.

"С точки зрения немецкой промышленности, заключения одного лишь таможенного соглашения с США - недостаточно", - полагает Д.Кемпф, речь должна идти об обоюдном открытии рынков и устранении торговых барьеров.

Как сообщалось, президент США Трамп с 23 марта ввел пошлины на импорт стали в страну в размере 25% и алюминия - 10%. При этом он подписал документ, откладывающий до 1 июня введение этих заградительных мер для ряда государств-союзников: Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи, а также стран Европейского союза.

ЕС заявил, что примет собственные меры и 18 мая представил Всемирной торговой организации список ответных пошлин, объем которых составит 1,4 млрд евро. В перечень американских товаров, которые могут с 20 июня обложить дополнительными 25%-ными европейскими пошлинами, включены апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

Предложения ЕС об открытии своих рынков для товаров из США, в том числе автомобилей, по всей видимости, не убедили Вашингтон отказаться от таможенных пошлин, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ТОРГОВЛЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]